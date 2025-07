Julio César Chávez cerca de llorar al hablar de su hijo; "Los tiempos de Dios son perfectos"

Los días recientes han representado un gran reto para Julio César Chávez, quien ha tenido que permanecer lejos de su primogénito que fue detenido en Los Ángeles hace casi una semana por permanecer en el país vecino con su visa expirada y por un cargo de posesión de arma de fuego.

La leyenda del boxeo acudió al programa "Venga la Alegría" en donde su hija -Nicole Chávez- es parte del talento que conduce el popular contenido de TV Azteca. Durante su aparición, el "Gran Campeón" recordó lo que está atravesando su hijo Julio César Chávez Jr. en el país vecino y aprovechó para mandarle un mensaje.

Fue durante una dinámica del programa por la que JC Chávez reflexionó sobre lo que está sucediendo con su hijo, pues su hija le preguntó sobre qué significa la religión para él.

"Los tiempos de Dios son perfectos, a veces nos desesperamos, a veces queremos que todo se resuelva... cuando hay problemas, y yo espero en Dios que tu hermano esté bien y todo se arregle, primeramente Dios".

Anteriormente, Julio César ya había hablado de la situación en la que se encuentra su hijo, pero optó por no explayarse demasiado y puntualizó que espera todo sea resuelto por las autoridades correspondientes.

"No me hagan decir cosas que no, vamos a dejar que las autoridades actúen. No hay nada que temer, gracias a Dios. Mi hijo ha tenido sus desaciertos, cuando andaba mal decía muchas cosas, que todo mundo lo sabe porque estaba enfermo".

¿Cuál es la situación de Julio César Chávez Jr.?

Lo último que se sabe sobre el hijo de la leyenda es que no se presentó a su audiencia programada en Los Ángeles, la cual era para solicitar la libertad anticipada de un programa relacionado con una acusación por posesión de armas de fuego. Sin embargo, de acuerdo con reportes de la prensa estadounidense, el abogado de Chávez Carrasco no sabe del paradero de su cliente.

Los abogados del ex pugilista mexicano han presentado, por lo menos, cinco amparos para buscar evitar que su cliente pise la cárcel una vez que sea entregado.