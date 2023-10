Julián Quiñones no será convocado por la Selección Mexicana.

Pese a que es uno de los grandes deseos del entrenador Jaime Lozano, el atacante Julián Quiñones no aparecerá en la lista de convocados a la Selección Mexicana para los amistosos de este mes frente a Ghana y Alemania.

La razón es muy sencilla: Todavía no le llega la carta que oficializa su naturalización como mexicano. Al no tener este documento, no puede contar con el pasaporte, por lo que no es elegible para jugar con el Tricolor, que se quedará con las ganas de tener al colombiano por segunda vez.