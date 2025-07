Julián Araujo sueña con vencer a Estados Unidos en la Final de la Copa Oro

Cuando finalizó la Semifinal de la Copa Oro entre México y Honduras los sentimientos invadieron a Julián Araujo. Los dos países que le han dado todo se enfrentarían en otra final.

El próximo domingo en el NRG Stadium, el nacido en Lompoc, California, tendrá la oportunidad de cumplir un sueño: vencer a Estados Unidos en una final.

"Toca una más contra Estados Unidos y hay que ir por todo", declaró al término del encuentro en el Levi's Stadium ante los Catrachos. "Va a ser muy especial. Mi sueño es jugar contra Estados Unidos en una final, representando a México, quiero ganarla y primero Dios así será", agregó.

Lee también: Santiago Giménez revela lo que ha cambiado Javier Aguirre en Selección Mexicana

Araujo, de 23 años, nació en la localidad de Santa Bárbara; sin embargo, sus sentimientos se inclinaron por la nacionalidad de sus padres; ambos nacidos en México.

En 2021, Araujo ya estuvo en el banquillo de la Selección Mexicana para disputar una Final, pero en aquella ocasión el conjunto estadounidense se impuso en el duelo por el título.

Hoy, busca que Javier Aguirre le dé nuevamente la confianza para poder estar en el terreno de juego y vencer a su otra patria y exselección.

“Que hiciera lo que vengo haciendo. Obviamente me dio esa oportunidad, tenía que aprovecharla, estar listo, me entrené muy fuerte porque sabía que me iba a tocar y tenía que estar preparado”, agregó sobre la confianza que le ha brindado el Vasco en esta fase final de la Copa Oro.

Lee también: Johan Vásquez se asume como líder de la Selección Mexicana; el central tricolor alza la mano

Los equipos de Julián Araujo

Julián Araujo comenzó su carrera profesional en Los Ángeles Galaxy en 2019 y estuvo cuatro años antes de emigrar al Barcelona.

Con el cuadro culé no le fue de la mejor manera y estuvo únicamente un año y fue cedido a préstamo a Las Palmas para estar un semestre antes de viajar en 2024 a Inglaterra.

Actualmente se encuentra en el Bournemouth FC de la Premier League y busca mantenerse en óptimo nivel antes de la Copa del Mundo 2026.