Julián Araujo debutó con derrota en el clásico entre Celtic y Rangers

El Rangers ahondó en la herida del Celtic, que encajó en el Old Firm su sexta derrota en la liga de Escocia (1-3), fue cazado en la tabla por su rival y se distancia del liderato que tiene afianzado al Hearts, en la vigésima primera jornada de la competición, la primera del 2026.

El Rangers logró un triunfo que le pone por delante en los cara a cara. Lleva ahora 173 partidos ganados por 172 de los blanquiverdes.

El conjunto de Wilfried Nancy fue superior en la primera mitad cuando tomó ventaja en el minuto 19 por medio de Hyun-Jun Yang, que recibió un balón de Benjamin Nygren.

Todo cambió en la segunda parte y en nueve minutos los visitantes a Celtic Park dieron la vuelta a la situación con dos goles, en el 50 y 59, del portugués Chermiti. Después, sentenció el inglés Mike Moore; hizo el tercero del Rangers y sentenció el derbi de Glasgow.

El meta Jack Butland frenó cualquier intento del Celtic que sufrió otro varapalo en el Old Firm y se distancia de la cabeza del Hearts.

El Celtic, dominador en las últimas temporadas, sufrió su sexta derrota y se sitúa a seis puntos del primer lugar. Tras sufrir su segunda derrota seguida, la tercera en cinco partidos, es segundo igualado ahora por el Rangers que lleva tres victorias consecutivas.