Jugadores que buscan colarse a la Selección Mexicana en la próxima Copa del Mundo

En cada proceso mundialista hay una parte que todo técnico nacional quiere evitar. Dejar fuera de la lista final a jugadores con los que trabajó rumbo a la Copa del Mundo nunca ha sido sencillo.

Si bien, no hay nada definido y aún existe oportunidad de colarse al Mundial, la realidad es que las posibilidades son mínimas para ciertos jugadores que han sido considerados.

Su papel en el Tricolor fue secundario en gran parte del proceso mundialista y visualizarlos en la justa de verano luce muy complicado, en especial, en posiciones como la portería, donde los espacios se limitan a tres. Carlos Moreno o Andrés Sánchez recibieron su oportunidad en el arco, pero ocupar un lugar sobre los más recurrentes no es opción para Javier Vasco Aguirre.

Los delanteros Henry Martín o Ángel Sepúlveda llegaron a tener papeles protagónicos, pero hoy están muy lejos de ser opción para la competencia de verano.

Si bien, hay jugadores que no figuran para esta Copa del Mundo que se efectuará en México, Canadá y Estados Unidos, comienzan a perfilarse para el siguiente proceso que, si todo marcha como lo planeado, estará bajo el mando de Rafael Márquez.

Everardo López, Bryan González, Kevin Castañeda, Jorge Ruvalcaba, Iker Fimbres o Brian Gutiérrez, están con mínimas posibilidades de colarse a la lista final de Javier Aguirre, pero ya alzan la mano para el futuro cercano.