Juegos Olímpicos de Invierno: ¿Quién es Auston Matthews Martínez, el capitán de Estados Unidos con ascendencia mexicana?

Este domingo a las 7:10 horas (tiempo de la Ciudad de México) Estados Unidos y Canadá se enfrentarán en la final de la rama varonil de hockey sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. Entre las grandes figuras que buscarán la ansiada presea dorada, se encuentra Auston Matthews Martínez, capitán del conjunto de las barras y las estrellas que tiene ascendencia mexicana.

Martínez, estrella de los Maple Leafs de Toronto en la National Hockey League (NHL), carga en sus hombros con la responsabilidad de guiar a Estados Unidos a romper la sequía de 46 años sin ganar una medalla de oro en hockey sobre hielo en la rama varonil.

Lee también Kamila Sellier sufre cortada encima del ojo; sale herida de los Juegos Olímpicos de Invierno

¿QUIÉN ES AUSTON MATTHEWS MARTÍNEZ?

Originario de San Ramón, California, Matthews Martínez tiene 28 años y es uno de los mejores jugadores de hockey sobre hielo en el mundo.

Su relación con México es gracias a su madre, Ema Martinez, nacida en Hermosillo, Sonora. De pequeño se mudó a Arizona, donde dio sus primeros pasos con el hockey sobre hielo y desde entonces, su carrera ha estado llena de éxitos.

En 2015, jugó en un partido de pretemporada con la Selección de Estados Unidos previo al Campeonato Mundial de 2015, y se convirtó en el primer jugador en jugar para la selección antes de ser elegible para el Draft de Entrada de la NHL.

Un año más tarde, fue la primera selección global en el Draft de la NFL por el conjunto de Toronto y fue reconocido como el mejor novato de la liga después de su primera temporada. Dos temporadas consecutivas fue el máximo goleador de la liga y recibió el premio al Jugador Más Valioso de la misma.

Hasta ahora, sus estadísticas en la NHL muestran que ha anotado un total de 427 goles, con 348 asistencias y 775 puntos, cifras que lo colocan como uno de los mejores jugadores de la actualidad.

After being named captain, Auston Matthews looks to lead Team USA to its first men’s Olympic gold since Mike Eruzione and the ‘Miracle on Ice’ team 🇺🇸



How far do you have Team USA going in Milano Cortina? 👀 pic.twitter.com/wYW6v8vINb — ESPN (@espn) February 12, 2026

Lee también Juegos Olímpicos de Invierno: ¿Cuándo y dónde ver la Ceremonia de Clausura?