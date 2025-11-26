Juárez vs Toluca - EN VIVO - Cuartos de Final Apertura 2025 - Partido de Ida

Esta noche empiezan los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX y el primer partido será entre los Bravos de Juárez y el Toluca, en el duelo entre el primer lugar de la tabla de posiciones y el octavo, que logró su boleto a la fiesta grande del futbol mexicano a través del Play-In.

El estadio Olímpico Benito Juárez será el escenario de la primera batalla entre Bravos y Diablos. Los dirigidos por Antonio Mohamed empiezan su defensa de la corona en la frontera, estadio en el que sólo han perdido dos veces en ocho visitas.

El camino de Juárez en Play-In fue marcado por una derrota contra Tijuana y una victoria sobre Pachuca. Ahora no hay margen de error. Se enfrentan al campeón vigente y deberán mostrar su mejor versión para poder soñar con avanzar a las semifinales.

Por su parte, los Diablos cortarán el descanso de 18 días buscando dar un golpe contundente de cara al partido de vuelta en el Nemesio Diez el próximo sábado.

A continuación, les presentamos el minuto a minuto del partido.

JUÁREZ VS TOLUCA: MINUTO A MINUTO DE LOS CUARTOS DE FINAL

