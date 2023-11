Los zorros han iniciado la semana con el pie izquierdo, pues en las últimas horas se dio a conocer que Benjamín Mora quedó a un costado y no continuó más como estratega de los rojinegros, la razones fueron obvias, los malos resultados y el problema en que Atlas se encuentra actualmente para poder aspirar a puestos de competencia por el titulo.

José Riestra habló al respecto, y aseguró que de manera momentánea el encargado de estar en el banquillo de la academia será Omar Flores, quien fungía como Auxiliar Técnico de Mora. Riestra también habló acerca de la salida de Benjamín, quien opinó que su salida fue por que Atlas se alejaba cada jornada más de sus objetivos. “El estar lejos de los objetivos que habíamos planteado desde un inicio y obviamente no encontrar esa comunión con nuestra afición” expresó Riestra.

La salida de Mora fue en común acuerdo, se mantuvo una reunión entre la directiva y el cuerpo técnico, por lo cual ambas partes decidieron en poner fin a la relación laboral.

Ante la racha negativa, Riestra comentó que Mora ya no tenia nada más que entregarle al club “No es un tema de momentos, es un tema de proceso en el que creemos que llegó a su fin, después de hacer un análisis de todo, no tenia más que entregar y si no tienes nada que entregar vale mejor cortar”

Por último, Riestra aceptó que parte de la culpa del momento que vive Atlas es de él, “El primero que falló fui yo, en el proceso, en la elección en el armado del plantel, en todo” expresó Riestra.

