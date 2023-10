André Jardine, técnico del América, ve cerca el título 14 para las Águilas

Cuando André Jardine fue presentado como técnico del América, la playera que le fue entregada tenía un ‘14’ en el dorsal... El mensaje era claro desde el día uno: Ganar el campeonato.

Hoy, ya con boleto asegurado a la Liguilla, 33 puntos y el mismo número de goles hechos, las Águilas del brasileño se han convertido en una realidad y asegura que la ansiada estrella 14 está cerca.

“Sí [está cerca el título]. Nuestra mejor versión está cerca, nuestra mejor forma y un América muy fuerte en la Liguilla... Todo está cerca. Si seguimos por este camino de entrega y dedicación, estoy seguro que vendrán cosas grandes. Veo un club determinante en lo que quiere”, declaró, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Otra desilusión significaría un duro golpe para la afición americanista; sin embargo, le pide que disfrute —por ahora— el torneo que están haciendo y se dice consciente de que ganar partidos o ser líder no es suficiente.

“La afición tiene que disfrutar de cada victoria, de estar cerca del equipo cuando las victorias no lleguen... Que vean que el equipo va por buen camino, que está trabajando como loco para darle alegrías. Sabemos que son exigentes y no basta con ganar partidos y estar en el liderato, pero en este momento no se disputa la final o la semifinal, en este momento se disputa partido a partido”, aseveró Jardine.

Para lograr cosas grandes en el América, se necesitan las mejores armas. Para el timonel azulcrema, cuenta con la mejor plantilla de la Liga MX.

“Creo que sí. No tengo la misma profundidad de análisis de algunos planteles fuertes, pero estamos bien”, concluyó.