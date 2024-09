José Ramón Fernández se lanza contra David Faitelson: Ni recordarlo, está enfermo, no existe Joserra no dudó en lanzarse contra su excompañero David Faitelson al recordar que este último no cumplió su palabra y optó por irse a trabajar a Televisa

José Ramón Fernández se lanzó contra David Faitelson - Fotos: Imago7