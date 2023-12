José Ramón Fernández califica como “desastrosa” la derrota de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana perdió (2-3) contra Colombia su último partido del año en curso ante los ojos de los aficionados presentes en el Memorial Coliseum de Los Angeles.

México cerró el año con una dolorosa remontada luego de encontrarse arriba en el marcador con una ventaja de dos anotaciones, gracias a Omar Govea y Guillermo Martínez.

A pesar de que los jugadores mexicanos, con los que contó Jaime Lozano, eran exclusivamente de la Liga MX, la actuación del Tricolor sembró ciertas dudas.

José Ramón Fernández no dudó en criticar fuertemente a la escuadra del Jimmy por la derrota en territorio estadounidense y sentenció que no importaba que se tratara de un juego no oficial.

El periodista deportivo de ESPN compartió el siguiente mensaje a través de sus redes sociales luego de que la Selección Mexicana abandonara el inmueble angelino.

“Ya nos estamos acostumbrando y aburriendo de los resultados desastrosos. México cierra el año con una triste derrota frente a Colombia. No deja de ser un partido amistoso, pero es una derrota más”.