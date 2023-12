Pese a la derrota, Jaime Lozano aplaude el carácter de los novatos contra Colombia en la Selección Mexicana

Fue un partido atípico, primero porque llegó en medio de la final del Apertura 2023 y segundo porque lo primero obligó la Jimmy Lozano a armar una lista con sólo jugadores de la Liga MX.

“El trabajo me encantó y creo que el rendimiento fue mayor del que esperaba, porque tenemos cuatro días y no es justificación, simplemente porque plantamos una gran selección, que no deja de luchar porque tiene buenos jugadores”, dijo el estratega nacional en su conferencia de prensa post partido.

Pese a la derrota 2-3 ante Colombia, Jaime acepta que de este juego fue más importante ver a los jóvenes futbolistas, a los que en el futuro podría incluir en sus convocatorias.

"Siempre es importa el resultado y somos los primeros en saberlo. No sé si es lo más importante, pero es muy importante. Me encantaron muchos jugadores, de verdad que me gustaron mucho, por el funcionamiento, porque los puedes entrenar y después compiten de otra forma y hoy compitieron mejor de lo que entrenaron, y eso que entraron bastante bien, entonces, la verdad, felicitar al grupo por la voluntad, porque también algunos venían de vacaciones, otros con pocos días de entrenamiento y otros tantos eliminados, que no es fácil, también sacarse la cabeza una eliminación para venir inmediatamente a competir a seleccionar, pero creo que fue un buen partido de ambas selecciones, y sin duda que si mantienen el nivel, tendrán nuevas oportunidades de selección nacional”.

Por último, Jimmy reconoció que vendrá un importante 2024, el año más importante en su gestión y es que se disputará la Liga de Naciones y la Copa América, ambas en los Estados Unidos.

"Veo el 2024 como un año importantísimo en el proceso, porque tendremos evidentemente Nations League, un torneo que no se ha podido ganar y la Copa América que va a ser el torneo, evidentemente, más importante en este proceso mundialista".