José Paradela, con ilusión, pero sin presión; la grandeza de Cruz Azul lo convenció

José Paradela ya se siente parte de Cruz Azul. El mediocampista argentino fue claro desde el primer día: no llega con presión, sino con una enorme ilusión de aportar y escribir su nombre en la historia celeste. Su debut se perfila para este sábado en la fecha 1 del Apertura 2025 ante Mazatlán.

Con 26 años y experiencia reciente en la Liga MX, Paradela reconoció que no dudó en aceptar la propuesta celeste. “Desde que me enteré del interés, no tuve que pensar mucho. Cruz Azul tiene identidad y grandeza”, declaró en su presentación en las instalaciones de la Cooperativa.

Uno de los puntos clave para su fichaje fue el reencuentro con Nicolás Larcamón, a quien ya conoce bien. “Estoy muy feliz de volver a compartir equipo con Nico. Es un gran entrenador y sé lo que busca”, comentó el argentino.

Además del proyecto deportivo, Paradela se sintió cautivado por el nivel del plantel. “Tiene grandísimos jugadores. Me tocó enfrentarlos y ahora compartir vestidor es un placer”.

🚂 José Paradela asegura que está muy feliz por dar un salto en su carrera deportiva: “Contento de estar acá. Estamos muy felices de poder vestir la camiseta”. pic.twitter.com/eErLifCg6o — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 11, 2025

Lejos de sentirse presionado, el nuevo refuerzo de La Máquina se siente agradecido. “Voy a dar lo mejor de mí para estar a la altura y defender esta camiseta como se debe”.

Durante los entrenamientos, Paradela ya ha percibido un grupo unido y competitivo. “El recibimiento fue grandioso. Hay un grupo muy lindo y eso se nota todos los días”, compartió sobre su integración al equipo.

Su primer objetivo está claro, ganarse un lugar en el once titular y ayudar al equipo desde donde le toque. “Vengo a aportar, a sumar y a apoyar al grupo. Estoy listo para competir”.

Paradela no oculta su deseo de ser parte de una historia grande. “Sé la grandeza de este club y lo que representa. Estoy con muchas ganas y mucha ilusión”, aseveró.

