José Mourinho es el nuevo entrenador del Benfica: "En ningún club me he sentido más honrado"

El técnico portugués José Mourinho, anunciado este jueves como el nuevo entrenador del Benfica, afirmó en la rueda de prensa de su presentación que en ningún otro club se ha sentido más honrado o motivado como en el equipo lisboeta.

"Ninguno de los otros clubes gigantes en los que tuve la oportunidad de entrenar me hizo sentir más honrado, con más responsabilidad, más motivado que ser entrenador del Benfica", afirmó Mourinho, de 62 años, que aseguró que se siente "más vivo que nunca".

El técnico de Setúbal regresa 25 años después al Benfica y explicó que tras este tiempo ha cambiado.

Lee también Gilberto Mora asegura que México puede ser campeón del Mundial Sub-20

"Soy más altruista, soy menos egocéntrico, pienso menos en mí, pienso más en el bien que puedo hacer a los otros, en la alegría que puedo dar a los otros. No soy importante, el Benfica es importante, los aficionados del Benfica son importantes", añadió.

Preguntado sobre qué le diría al Mourinho de hace un cuarto de siglo, no dudó a la hora de responder que le diría que "lo hizo bien" por la manera en que ha gestionado su carrera profesional, y aunque admitió que ha podido cometer errores "las cosas fueron bien".

Lee también Histórica marca de uniformes vuelve a la Liga MX y anuncia a su próximo equipo

Mourinho ha fichado por dos temporadas con el Benfica con un contrato, que calificó de "ético" y que contempla la posibilidad de rescisión en un año. Para el entrenador, es tiempo suficiente "para ganar competiciones".

Mourinho sustituye en el banquillo encarnado a Bruno Lage, destituido tras la derrota el martes ante el Qarabag y de haber empatado el pasado fin de semana ante el Santa Clara en la liga nacional.