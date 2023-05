Jorge 'Travieso' Arce sufre problemas de salud durante vuelo: "Se me bajó la presión y no siento las piernas"

Jorge 'Travieso' Arce utilizó las redes sociales este viernes por la noche para compartir a sus seguidores y la sociedad en general que sufrió problemas con su salud durante un vuelo a Ciudad Juárez.

El exboxeador, agregó que durante varios minutos, se le bajó la presión e incluso el personal de la aerolínea le ayudó con oxígeno para mejorar.

"Mi raza volé de México a Cd Juárez, me pasó algo bien feo; se movió el avión como nunca, se me bajó la presión, me pusieron oxígeno agradezco al personal de @Aeromexico su atención me baje y vine directo al hospital no siento las piernas, me asuste mucho traigo azúcar muy alta", ecribió.

FOTO: ESPECIAL

De inmediato ante la publicación, Arce recibió mensajes por parte de los usuarios, que le desearon pronta recuperación y que mantuviera la calma.

¿QUIÉN ES JORGE 'TRAVIESO' ARCE?

El expugilista nació en los Mochis, Sinaloa y tuvo su primer acercamiento al boxeo a la edad de 17 años en Tijuana.

Su carrera subió al año de debutar conquistar el campeonato mundial minimosca, al vencer al argentino Juan Córdoba por decisión unánime.

En su estilo de pelea siempre fue buscando al rival, mismo que le hizo ganar mucho cariño por parte de los fanáticos, quienes le reconocen jamás darse por vencido en el cuadrilátero.

El récord de Jorge Arce, terminó con la marca de 61 victoria y 7 derrotas, logrando cinco títulos en diferentes categorías.