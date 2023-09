Jordy Caicedo asegura que de marcarle gol a Tigres, no festejará

La actividad futbolística de la Liga MX regresa este fin de semana, tras el parón de la Fecha FIFA. Rojinegros y felinos se enfrentarán en el partido correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2023.

El partido entre Atlas vs Tigres, tiene un toque especial, ya que militan jugadores que han vestido las dos camisetas, algunos de ellos han dejado recuerdos muy especiales y otros han pasado de noche.

Por parte del conjunto de Tigres, se encuentran Juan Pablo Vigón, Ozziel Herrera y Jesús Angulo, jugadores que estuvieron en Atlas y ahorita militan para los felinos. Por parte de los zorros, se encuentra Jordy Caicedo, quien tuvo un breve paso por los del norte y ahora será la primera ocasión que enfrente a su ex equipo desde su regreso al futbol mexicano.

Caicedo aseguró que es una persona que se maneja mucho por las emociones, pero sabe lo que es tener respeto a las instituciones que en su momento le abrieron las puertas. Dicho lo anterior, Jordy mencionó el gran afecto que tiene por el equipo felino.

“Tigres significó mucho, me abrió las puertas al futbol mexicano, tengo un apreció por el club, me trataron muy bien, dejé amigos en el club” declaró.

Jordy también expresó cuál sería su reacción en caso de anotarle a su ex equipo. “Me manejo mucho por las emociones, marcarle a mis ex equipos es no festejar por respeto, si llego a marcar el domingo no festejaré por respeto”.

