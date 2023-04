Jon Rahm va por victoria histórica en el México Open

El último campeón del México Open at Vidanta, el español Jon Rahm, está presente en Puerto Vallarta para defender la corona y conseguir un triunfo que entraría en los libros de historia del golf.

El golfista de 28 años cuenta con 11 victorias en el PGA Tour, cuatro este año, y en caso de consagrarse este domingo en Vallarta, se convertiría en el jugador con más victorias en los primeros cuatro meses del año, un récord que no se rompe desde 1974. Defender el campeonato en México, lo fijó como objetivo.

"Cuando vengo aquí no vengo de vacaciones. Me gustaría que este sea el primer torneo que defiendo en el PGA Tour, he conseguido defender el Open de España pero sería importante que defienda el de México" declaró Jon en conferencia de prensa.

Así mismo, Rahm no se siente satisfecho con ocupar la cima del ránking mundial. Apoyándose en la filosofía de otra leyenda como Tiger Woods, al español sólo le importa seguir acumulando victorias y récords para llegar a ser uno de los mejores de la historia.

"Yo como jugador no lo pienso (ser número uno del mundo). Es más, me das otro Major este año y te regalo el número uno. Lo dijo Tiger, lo que nos importa a muchos son las victorias. Yo no juego para mantenerme de número uno. Cada año tengo objetivos nuevos, igualé a Chema (José María Olazábal) con dos Majors españoles, si llegara a tres sería el segundo mejor español de la historia. A mí me encantan lo que son récords pero lo que es la historia del golf hace para mí que sea especial."