Joe Pyfer explota tras la cancelación de su pelea en UFC México; “Nunca voy a volver a ese país”

La extensa oferta gastronómica que tiene México sin duda no es apta para cualquier estómago. Los condimentos, sabores y texturas de la comida mexicana suelen castigar los cuerpos que no están acostumbrados a ellos.

Tal fue el caso del peleador estadounidense Joe Pyfer, quien tuvo que cancelar su participación en UFC México este fin de semana por problemas estomacales. El oriundo de Vineland, Nueva Jersey explotó en sus redes sociales tras su ausencia.

“No me importa si les ofende. Nunca voy a volver a ese país”, dijo el peleador de 31 años. “Algunas personas me dijeron que no había sido la comida, que había tenido ‘mal de altura’. No soy un maldito geógrafo, maldita altitud, malditos científicos”, agregó.

Pyfer aseguró que se había preparado durante dos meses para la altitud de la Ciudad de México, como muchos atletas de alto rendimiento lo hacen cuando visitan la capital mexicana. “Nunca más voy a pelear en ese agujero de mierda. No me importa si es ofensivo para ustedes, ustedes no son los que pelean. Laman mis pelotas, literalmente”, se extendió.

“Fui a una cena de equipo, no bebí agua, no había bebido agua durante todo el viaje. Comí algo en un lugar que supuestamente era confiable y sí, un par de horas después creo que me cagué al menos 10 u 11 veces”, terminó.

¿Con quién iba a pelear Joe Pyfer en UFC México?

La pelea semifinal de la última edición de UFC México enfrentaba al californiano Kevin Gastelum. El combate fue cancelado porque Joe Pyfer estaba imposibilitado para combatir en el octágono, lo que desató la furia del peleador estadounidense de 31 años.

