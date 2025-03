¿Javier Aguirre tiene urgencia por ganar la Nations League?; “No he escuchado ni a Carlo Ancelotti asegurar que va a ganar”

La Selección Mexicana presentó un proyecto más con miras al Mundial de 2026. El gran objetivo del Tricolor en este proceso de Javier "Vasco" Aguirre.

Sin embargo, antes de la justa mundialista, el combinado nacional tiene compromisos que debe sortear con éxito, más allá de que el estratega mexicano reste presión. En los próximos días encarará la Nations League y en junio la Copa Oro.

“La obligación es salir a darlo todo, te encuentras con una mala ejecución, una mala salida de un portero, son circunstancias del futbol... Nunca he escuchado a Mourinho, Ancelotti o Guardiola decir que se va a ganar. La obligación es latente, todos los técnicos salimos a ganar", declaró Aguirre.

Estados Unidos domina la Liga de Naciones de la Concacaf, es el ganador de las pasadas tres ediciones, pero eso no preocupa al Vasco, quien enfatizó nuevamente que la verdadera importancia de la Selección Mexicana es llegar de buena manera a la Copa del Mundo.

"No hemos hablado de ser campeones o no, se ha hablado del Mundial como el objetivo principal, ahí sí estamos enfocados, no tenemos la eliminatoria, pero sí estas competencias, a esto me dedico, he estado en ocho finales y he perdido cuatro, me duelen en el alma. Sé la responsabilidad, no tengo duda, pero la vista está en 2026", aseveró.

La Selección Mexicana disputará 12 partidos más la Copa Oro. En junio se medirán a Suiza y Turquía en territorio estadounidense, mientras que en septiembre enfrentará a dos rivales de Asia y en octubre a dos equipos de la Conmebol.