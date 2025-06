Javier Aguirre se rehusó a dar un mensaje a los compatriotas mexicanos en Estados Unidos; “No voy a hablar de Los Ángeles”

La Selección Mexicana de Futbol se encuentra en Estados Unidos preparándose para la Copa Oro de este 2025. Previo al juego amistoso ante Turquía, el técnico Javier Aguirre dio una controversial conferencia de prensa.

Actualmente en la ciudad de Los Ángeles se implementó una autentica cacería de migrantes orquestada por el presidente estadounidense, Donald Trump. La situación tiene consternado a todo México por las formas, a punta de armas largas, y en un total acto xenófobo.

Sin embargo, el ‘Vasco’ Aguirre eligió pelearse con el periodista Gibrán Araige al este pedirle un mensaje a sus paisanos ante tal adversidad que enfrentan en la ciudad californiana. Mientras el reportero de TUDN hacía su pregunta, Aguirre volteó temeroso hacia su izquierda, en busca — posiblemente — de aprobación para hablar del tema.

El timonel interrumpió la pregunta, se tomó el rostro con la mano izquierda y para solo enfrascarse en el tema de que no hubo aficionados en el recibimiento del tricolor en el hotel de concentración en Carolina del Norte. “¿Sabes a qué hora llegó la afición hoy? ¿No estabas en el hotel? ¿En qué hotel estás?”, volvió a interrumpir Aguirre con un tono de voz acelerado.

Ante la negativa de Araige, Aguirre le informó que la afición habría llegado a las cinco de la mañana (hora local). “Como 10 aficionados. Los vi. No los dejaron pasar, por cierto”, respondió el reportero. “¿Qué tiene que ver que no haya afición?”, recriminó el estratega para posteriormente entrar en una dinámica en donde ninguno de los dos dejaba hablar al otro.

“No voy a hablar de Los Ángeles, no. No voy a hablar”, dijo Aguirre mientras se tocaba la nariz frente a todas las cámaras presentes en la conferencia de prensa. “Te dije que no. Este es un tema deportivo. En este momento no puedo expresarme porque es un tema deportivo, estamos en un partido contra Turquía”, dijo ante la insistencia de Araige.

“No tengo elementos. Me hace falta información”, dijo el ‘Vasco’ para deslindarse de los cuestionamientos que lanzó el periodista de TUDN. “Estamos a miles de kilómetros y no puedo manifestarme”, concluyó.