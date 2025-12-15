Javier Aguirre podría coronarse como el mejor técnico del mundo; conoce por qué

Con el 2025 llegando a su fin, la FIFA entregará el premio The Best, donde Javier Aguirre está en la terna dentro de la categoría de el mejor técnico del año compitiendo frente a grandes referentes del futbol internacional.

El técnico mexicano fue nominado a este galardón tras haber conquistado la Copa Oro y la Concacaf Nations League con la Selección de México. Al ser incluido en la premiación, el Vasco se convierte en el primer entrenador tricolor en ser contemplado para este premio.

La misión para lograr esta corona luce un poco complicada, ya que dentro de la carrera por el premio se encuentran grandes nombres del futbol mundial como: Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (ParísSaint-Germain), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martínez (Portugal) y Arne Slot (Liverpool).

Who deserves to be #TheBest FIFA Men's Coach 2025? 👔 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 6, 2025

México va por tres premios en The Best

Además de la nominación de Javier Aguirre en la categoría de mejor entrenador del año, el futbol mexicano compite por el Puskas y el Marta, ambos son otorgados al mejor gol de la temporada varonil y femenil respectivamente.

Carlos Orrantia está en la pelea por el Puskas tras su excelente gol frente a los Gallos Blancos del Querétaro. El entonces futbolista del Atlas aprovechó un rebote para acomodarse el esférico de forma muy vistosa y así sacar una increíble volea que terminó en el fondo de la red.

Lizbeth Ovalle aparece en la terna por su increíble anotación frente a las Chivas en la Liga MX Femenil en el mes de marzo. El gol de la exfutbolista de Tigres fue apodado como el "camaroncín" debido a la estética del remate.

¿Cuándo y dónde ver la ceremonia de The Best de la FIFA?

El sitio web de la FIFA es el lugar indicado para poder seguir la posible victoria del técnico mexicano. La ceremonia se lleva a cabo este martes 16 de diciembre en punto de las 11:00 horas del centro del país.