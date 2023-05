Javier Aguirre deja en duda su renovación con el Mallorca

Javier Aguirre, entrenador mexicano del Mallorca, ha afirmado tras la victoria (1-0) ante el Valencia con un gol del kosovar Vedat Muriqi, que no "hablará" de su renovación al frente de la dirección técnica de los bermellones "hasta que termine la Liga", a pesar de que su representante está manteniendo esta semana reuniones con la directiva mallorquinista en las oficinas del estadio Son Moix.

"No habrá ninguna novedad. Mantengo conversaciones diarias con el club, tenemos un buen contacto y no hablaré de cosas privadas. El año pasado nos salvamos con 39 puntos; ahora sumamos 47 con la posibilidad de aumentarlos. Hemos dado un saltito hacia adelante y ojalá podamos seguir para estabilizar al equipo en Primera División", explicó.

El "Vasco" admitió que su equipo no le gustó en la primera parte, sí en la segunda, y también reconoció que situar al surcoreano Kang In Lee en el lateral izquierdo "fue un error" suyo.

"Ellos fueron mejores en la primera parte. Tenían la actitud, la pelota y las ocasiones. Estábamos como despistados y el 0-0 fue la mejor noticia. Después, los jugadores se liberaron y fuimos más reconocibles. Quizás el empate hubiese sido lo más justo porque Rajkovic hizo una buena parada, pero me quedo contento por la afición", señaló.

"La posición de Kang en la primera parte no nos gustó a nadie y ahí me equivoco yo. Lo limité demasiado. El experimento de Kang no salió y en la segunda parte (Lee volvió a su posición natural de media punta) el equipo estuvo mejor", añadió.

Aguirre explicó que la próxima jornada ante el FC Barcelona en el Camp Nou no podrá contar con Lee y Antonio Sánchez, a lo que se unen las bajas de varios jugadores lesionados.

"Para entrenar mañana tenemos a 10 jugadores, pero aun así pondremos (ante el Barça) a un equipo reconocible, que compita", remarcó Javier Aguirre.

