Jake Paul se olvida del Canelo y anuncia pelea contra Julio César Chávez Jr; estos son los detalles del combate

Después de varios años exigiendo pelear contra Saúl Canelo Álvarez, el joven estadounidense Jake Paul anunció la que será su pelea de boxeo más importante hasta ahora, ya que se enfrentará al hijo del Gran Campeón, Julio César Chávez Jr.

"Hace cinco años, subí al ring para debutar como profesional después de una pelea como aficionado, y desde entonces cada combate ha sido un paso más para convertirme en campeón del mundo. Acabo de derrotar al hombre más malo del planeta y he batido múltiples récords, y ahora me enfrento a un ex campeón mundial con 54 victorias al que Canelo apenas pudo vencer" escribió Paul.

Chávez Jr. es mexicano, pero yo, El Gallo De Dorado, mexi-puedo noquearlo. El sábado 28 de junio, en vivo por DAZN pay-per-view, derrotaré a Julio y haré que Chávez padre se sienta orgulloso como nunca lo ha estado Chávez hijo. Viva La Puerto Rico" así fue el mensaje que publicó Paul en redes sociales.

