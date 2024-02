Jake Knapp vive una ronda de ensueño y asalta la cima de la tabla en el Mexico Open at Vidanta 2024

Tras completar los primeros nueve hoyos de manera casi perfecta en la tercera ronda del Mexico Open at Vidanta 2024, Jake Knapp dormirá en Puerto Vallarta como el líder de la clasificación.

Con un total de once birdies, el estadounidense finalizó con un ocho bajo par, el penúltimo día del torneo del PGA Tour, que le permitió alcanzar un -19 y asaltar la cima en solitario.

El nacido en California firmó 63 golpes este sábado para llegar a los 194 tras los primeros tres días de actividad en Bahía de Banderas.

Jake, de 29 años, logró separarse de su más cercano perseguidor, el finlandés, Sami Valimaki, quien finalizó con un quince bajo par luego del -8 en la tercera ronda.

Knapp reconoció no sentirse “preocupado” por clasificar a la ronda final y que todavía le gustaría pulir algunos detalles en su juego.

“Estoy pegando buenos tiros, simplemente no he terminado exactamente donde me gustaría. Pero hacemos todo lo posible para mejorarlo mañana”, compartió al finalizar su destacada actuación.

Sobre jugar y competir mano a mano con Álvaro Ortiz, hasta ese momento líder de la tabla de clasificación, el estadounidense reveló cómo se sintió, sobre todo por el apoyo que la afición le brinda al mexicano.

“Fue increíble. Fue genial ver el apoyo que recibió. Es un gran chico, es divertido jugar con él. Todo el mundo siguió adelante con él, nadie me hizo caso y tuve que lidiar con eso”, aceptó.

Jake Knapp platicó de cómo encarará la cuarta ronda del Mexico Open at Vidanta 2024, donde buscará conseguir su primera victoria en el PGA Tour.

“Cumplir con mis deberes esta noche; voy al gimnasio, ceno, me acuesto temprano, me levanto y me preparo para mañana”, detalló.