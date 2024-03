Jaime Lozano rompió el silencio sobre el enfado de Santiago Giménez contra Panamá

Jaime Lozano dejó en la banca a Santiago Giménez, en la Semifinal de la Nations League frente a Panamá. Situación que provocó el enfado del atacante del Feyenoord.

Sin embargo, el técnico de la Selección Mexicana entendió la molestia de Giménez y así lo declaró en conferencia de prensa en el AT&T Stadium, previo a la Final contra Estados Unidos.

"Yo lo veo muy natural. Somos personas, tenemos emociones, tenemos expectativas y Santi, lo comenté al terminar el partido, me preguntaban si lo había guardado y la verdad es que no lo guarde, cómo voy a guardar uno de los mejores juegos que la selección para un partido siguiente", declaró.

El futbolista que milita en la Ereidvisie se sentía apenado y hablaron Jimmy y él para aclarar la situación sucedida en el enfrentamiento contra los Canaleros; la situación no pasó a más.

"Él obviamente siente frustración por las ganas de entrar, de ayudar, pero hasta ahí. Conozco a Santi, Santi me conoce y lo hemos hablado, no hay más, no hay nada, no hay mucho que decir, porque además de ser un gran jugador, es un gran muchacho", agregó.

El timonel Tricolor destacó la buena formación que ha tenido Santi, además de contar con un asesor tan importante como su pasar, Christian "Chaco" Giménez, exjugador argentino y también naturalizado mexicano.

"Está demasiado bien asesorado, entonces eso, a mí como técnico, nos ayuda mucho que los jugadores bien asesorados y él en casa sobre todo tiene tienen los mejores ejemplos que pueda tener un ser humano”, concluyó.