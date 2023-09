Jaime Lozano defiende la convocatoria de Raúl Jiménez y Héctor Herrera: El llamado es por el momento

Cada convocatoria de la Selección Mexicana es una nueva polémica y la primera lista de Jaime Lozano no fue la excepción.

La presencia de algunos elementos, así como la ausencia de ciertos nombres, ha generado controversia, pero el Jimmy se ha encargado de explicar sus motivos. Así explicó los llamados de Héctor Herrera y Raúl Jiménez, dos jugadores que han recibido constantes críticas.

Lee también Helmut Marko se disculpa tras las declaraciones donde llamó sudamericano a Checo Pérez

"He visto todos los partidos de Raúl. Creo que no ha podido conseguir muchas opciones de acercarse al arco, eso lo tengo claro, pero cada que toma el balón en el Fulham, hace muy bien las cosas. En esta etapa con su nuevo equipo le ha tocado más defender que atacar, pero me gusta lo que hace. Yo creo que Raúl es titular en la mejor liga del mundo y e a por algo, es un jugadorazo y todos sabemos lo que le ha costado retomar el nivel", explicó sobre Jiménez, delantero del Fulham.

Sobre Héctor Herrera, el timonel tricolor destacó el momento y relevancia que tiene en el Houston Dynamo de la MLS y lo calificó como un referente en todos los equipos en los que ha estado.

"Héctor, bien, creo que ha sido la nota en los últimos días... Me gusta lo que hace, desde que llegó al Houston ha habido un cambio, para mí el momento que vive es bastante nuevo, me parece que le puede dar mucho todavía a la Selección, creo que es un referente con la playera que se ponga. El llamado es por el momento", aseveró.

Ausencias de Hirving Lozano, Luis Chávez, César Montes

Nombres como Hirving Lozano, Jesús Corona, Luis Chávez, Gerardo Arteaga y Jorge Sánchez, brillaron por su ausencia en la primera lista de la Selección Mexicana; sin embargo, todo tiene un porqué.

Jaime Lozano, técnico del combinado Nacional, aseguró que no llamarlos fue una excelente decisión, ya que "tenían la cabeza en otro lado" y prefirió que definiran su futuro o que se consolidaran lo antes posible a sus nuevos clubes.

"La cabeza de ellos estaba inquieta, el mismo Tecatito. Yo lo que quería era jugadores plenos para disfrutar y competir en el más alto nivel posible y en el caso de ellos estaban viendo su futuro, sí los veía un poco distraídos, ansiosos y con la cabeza tal vez no como queríamos. Decidimos darle esa paz, consideramos más importante que se adaptaran a su club y al día a día. Fue una buena decisión", concluyó.