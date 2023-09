Gabriel Caballero quita presión a Julián Quiñones: No es el salvador de la Selección Mexicana

Julián Quiñones todavía no tiene su pasaporte mexicano. Debe realizar el cambio de Confederación ante la FIFA, pero verlo con la playera de la Selección Nacional y en práctica con el Tricolor durante esta Fecha FIFA, ha desatado una constante e interminable polémica en México.

El actual delantero del América fue invitado para entrenar con el combinado nacional; sin embargo, aún no es un elemento elegible para Jaime Lozano, técnico del Tricolor. Mientras esto ocurre, la críticas y cuestionamientos no se hacen esperar.

Bajo ese tenor, Gabriel Caballero, argentino naturalizado mexicano y mundialista con el Tri en Corea-Japón 2002, aseguró —en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes— que es inadmisible creer siempre que el futbolista nacionalizado sea la solución a los males del pasado.

“Siempre que hay un naturalizado, quieren que haga más. Creo que estando dentro de la cancha, dentro del medio, participando en el día a día, cada uno tiene su rol. No puede hacer más que los otros 10 juntos. Si queremos que el naturalizado sea el jugador que saque desde el arco y gambeteé a los 10 rivales y haga el gol, no lo vamos a encontrar nunca, no existe”, aseveró contundente el hoy director técnico.

Potenciar a una selección no debería ser tarea del futbolista que llega como naturalizado. Así lo considera el exjugador multicampeón con los Tuzos del Pachuca.

“Debemos ser objetivos de que es uno más en potenciar o conformar un plantel para que sea mejor. No va a cambiar todo lo que deben hacer entre todos; depende de 11, no sólo de él”, explicó.

El también campeón con Santos recordó que, dentro del equipo nacional, ni técnicos ni jugadores le pidieron más por ser nacido en otro país.

“Ni jugadores ni cuerpo técnico hicieron esa diferencia o esa recomendación. No importaba que seas naturalizado. Tal vez había más ojos de la prensa, pero al final, igual. Lo que trabajas en tu equipo, lo haces en Selección, aunque en este caso ya había trabajado con Javier [Aguirre]”, concluyó.