Gabriel Caballero defiende que Lozano permita a Julián Quiñones entrenar con el Tri

Jaime Lozano ha dado a conocer su primera convocatoria para esta Fecha FIFA (Australia y Uzbekistán). Aún no puede convocar a Julián Quiñones, pero la sola presencia del delantero del América en los entrenamientos del CAR ha desatado una lluvia de críticas en contra del técnico de la Selección Mexicana.

Críticas injustas, de acuerdo con Gabriel Caballero, exjugador y actual técnico. El nacido en Argentina y naturalizado mexicano considera que el Jimmy declaró como debía hacerlo en el momento indicado.

“Todo es en su momento y se piensa de diferente forma. No había ninguna posibilidad cuando no se podía y era otra etapa, entonces hablar de naturalizado no tenía sentido y respondió como debía hacerlo”, dijo el exseleccionado tricolor.

En su interinato, Lozano Espín comentó que “en caso de llamar naturalizados, éstos tienen que ser mejores que los nacionales”.

“Ahora, ya como técnico es diferente, con otra planeación puede tomar en cuenta jugadores que él pueda necesitar. Es un gran jugador [Julián Quiñones], ¿Marca una diferencia? No lo sé, es difícil calcularlo aún, pero de que es un gran jugador, lo es”, agregó.

El extécnico de Pachuca, Mazatlán FC, FC Juárez, entre otros, llegó en 1996 a Santos Laguna y considera que su llamado al Tricolor se dio porque “no era el mejor del país, pero sí tenía algo diferente, era exitoso. Hay cosas que, más allá del gusto, pasa también por ese rendimiento que buscan los entrenadores”.

Caballero Schiker, mundialista con la Selección Mexicana en Corea-Japón 2002, recuerda su cambio de nacionalidad y porqué lo hizo.

“Lo hice porque quise, después salió el tema de Selección y cada uno tiene su motivo. Siempre se sueña con jugar un Mundial y es algo que tienes toda la vida. El destino se escribe día a día, pero sin duda es lo más importante de mi vida futbolística. El Mundial lo llevaré en el corazón toda la vida”, aseveró el multicampéon con el Pachuca.