Ivar Sisniega, ante las críticas, respalda el proyecto de Javier Aguirre para la Copa del Mundo: "Va bien"

La Selección Mexicana no ha tenido, en los más recientes partidos, sus mejores actuaciones bajo las órdenes de Javier Aguirre, estratega experimentado que no ha logrado encontrar la mejor versión de sus futbolistas.

Los malos resultados han generado que un sector de la afición se cuestione sobre el futuro del entrenador y las expectativas del Tricolor en la Copa del Mundo de 2026, un escenario que no pasa por la mente de los directivos, quienes han mostrado su respaldo al “Vasco”.

El más reciente voto de confianza llegó de la voz de Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana, quien destacó la labor del entrenador mexicano, asegurando que con más minutos regresará la confianza al equipo.

"Javier ha creado un gran ambiente, ha transmitido el compromiso que quiere y espera de los jugadores. Va bien, hay que tener paciencia; hay un proceso y debe tener minutos su cuadro con el que va a llegar a la Copa del Mundo. Quedan fechas importantes".

Con cada vez más opciones en el radar para formar parte de la lista final para el Mundial, Sisniega abrió la puerta para ver a jugadores del pasado Mundial Sub-20 con el equipo mayor, resaltando que esa generación está más enfocada en el 2030.

"Ojalá, eso queremos. Lógicamente, sabemos la gran calidad que existe en la siguiente generación. Creo que la mayor parte de ese grupo está enfocada en el 2030, pero es posible", finalizó.

