Una de las claves que explican el éxito de la Selección Mexicana en esta Copa del Mundo ha sido la solidez de los defensores y porteros que han mantenido la portería en cero después de cuatro partidos.

Ese récord sólo comparten México y España, ser las únicas selecciones -hasta ahora- sin recibir goles en contra. Israel Reyes, presente en los cuatro partidos del Tri en este Mundial, ha sido parte fundamental para construir una muralla en defensa y mantener la racha positiva.

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“Mantener el cero es algo que gana campeonatos, gana momentos importantes en equipos importantes, y ha sido algo muy de nosotros, ni contamos los partidos sin recibir gol porque es algo que de repente decimos que si no nos meten atrás, adelante tendremos una o dos, tenemos delanteros contundentes que han hecho cosas increíbles e intentamos seguir esa línea”, declaró al terminar el partido contra Ecuador en dieciseisavos de final.

Otro de los factores que hacen distinta a esta Selección Mexicana es la unión que existe entre los jugadores y la conexión con la afición, reflejada en los festejos multitudinarios en todo el país.

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“Estamos muy ilusionados, muy emocionados, es algo que no pensábamos vivir así, es un sueño para todos nosotros, ustedes ven cómo celebramos con toda nuestra gente, cómo hacemos fiesta, estamos agradecidísimos por cómo los aficionados lo viven con nosotros en todo el país, queremos que siga así y nos la seguiremos partiendo por ellos”, agregó.

Ni en Ciudad de México ni en Guadalajara la afición ha defraudado. En el último partido contra Ecuador, la frase motivacional “¿Y si sí?” se convirtió en cántico y seguramente retumbará en las tribunas frente a Inglaterra.