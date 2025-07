Isaac del Toro gana la Clàssica Terres de l'Ebre con espectacular exhibición; supera casi por un minuto al pelotón

El ciclista mexicano Isaac del Toro continúa dando de qué hablar con sus impresionantes actuaciones.

Gracias al espectacular rendimiento que ha tenido en los últimos meses, el originario de Baja California sigue poniendo el nombre de nuestro país en lo más alto.

En esta ocasión, el ensenadense se robó los reflectores al conquistar la Clàssica Terres de l'Ebre este lunes 21 de julio.

Con tan solo 21 años, Isaac del Toro no deja de sorprender a propios y extraños con sus registros en cada carrera en la que participa.

En la Clàssica Terres de l'Ebre, carrera de un solo día, el Torito (UAE Emirates) se subió a lo más alto del podio.

El ciclista tricolor se quedó con la victoria en España al cruzar la meta con una diferencia de casi un minuto por encima del resto del pelotón.

El nacido en Ensenada superó por 46 segundos al italiano Christian Scaroni, quien se quedó con el segundo lugar.

En los últimos kilómetros de la Clàssica Terres de l'Ebre, Isaac del Toro volvió a demostrar su potencia y velocidad que le permitieron mantener una amplia ventaja y asegurar el cruzar la meta con los brazos en alto.

¡UNA NUEVA VICTORIA DE ISAAC DEL TORO!🤩🚵‍♂️🇲🇽



El ciclista mexicano hace historia al conquistar La Clàssica de les Terres de l’Ebre 2025, sacándole casi un minuto al resto del pelotón y demostrando su valía y gran velocidad en Tarragona, España.🇪🇸 pic.twitter.com/3UFAHHpBEc — Claro Sports (@ClaroSports) July 21, 2025

De esta manera, el Torito sumó el décimo triunfo de su trayectoria, el séptimo de la Temporada 2025 y le quinto en las últimas dos semanas. Está viviendo su mejor momento.

Sin duda alguna, Isaac del Toro ha dejado en claro que es el presente y futuro del ciclismo mexicano y que es capaz de competir en el más alto nivel.

Luego de su sorprendente triunfo en las Tierras del Ebro reconoció sentirse satisfecho con su actuación a lo largo de los 185 kilómetros del recorrido.

“Estoy muy feliz con el rendimiento que hice. Me siento con frescura y relajado para afrontar los objetivos, me mantengo atento a los detalles y disfruto el proceso. Quiero disfrutar las carreras como lo he estado haciendo esta última parte de la temporada”, declaró en entrevista para ClaroSports.