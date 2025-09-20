Isaac Del Toro entrena con jersey de México previo al Mundial de Ciclismo

Más Información

El ídolo mexicano se mostró entrenando con una camiseta de México previo a su presentación en el Campeonato del Mundo ITT en Kigali, Ruanda.

Del Toro, que acumuló más de 4 mil puntos UCI, logró la clasificación para México al campeonato del mundo, donde tendrá a otros ciclistas mexicanos como Édgar Cadena, César Macías, José Muñiz, Carlos García y José Juan Prieto.

El ciclista bajacaliforniano se convirtió en la esperanza del ciclismo mexicano para trascender y firmar un resultado histórico, uno más en su carrera.

En el video se muestra Del Toro con una camiseta que luce los colores de la bandera mexicana.

