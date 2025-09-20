Isaac Del Toro entrena con jersey de México previo al Mundial de Ciclismo

El ídolo mexicano Isaac Del Toro se mostró entrenando con una camiseta de México previo a su presentación en el Campeonato del Mundo ITT en Kigali, Ruanda.

Del Toro, que acumuló más de 4 mil puntos UCI, logró la clasificación para México al campeonato del mundo, donde tendrá a otros ciclistas mexicanos como Édgar Cadena, César Macías, José Muñiz, Carlos García y José Juan Prieto.

Lee también ¿Quién es Alegna González, la marchista que forma parte de la Marina y ganó medalla de plata en Tokio?

El ciclista bajacaliforniano se convirtió en la esperanza del ciclismo mexicano para trascender y firmar un resultado histórico, uno más en su carrera.

En el video se muestra Del Toro con una camiseta que luce los colores de la bandera mexicana.

Lee también Donovan Carrillo, cada vez más cerca de obtener su boleto a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026