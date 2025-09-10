Isaac Del Toro continúa escribiendo historia; el mexicano conquista el Giro Della Toscana

"Esto no es normal", reconoció Isaac Del Toro, después de coronarse en el Giro Della Toscana. Mientras la tarde caía en la provincia de Arezzo, el ciclista mexicano conquistó su onceavo triunfo de la temporada.

Del Toro llegó en solitario, firmando un tiempo 4:25:38. Quince segundos después, arribó el segundo lugar: Michael Storer, oriundo de Australia. Mientras que el tercer puesto quedó en manos del benga Steff Cras, completando la jornada de 189 kilómetros.

Después del ciclista mexicano, el segundo latinoamericano mejor posicionado fue Richard Carapaz, asegurando el noveno puesto de la competición.

La victoria en el Giro Della Toscana representó el segundo triunfo de Isaac Del Toro en un lapso de cuatro días. Y es que, el pasado domingo, también se coronó en el Gran Premio Industria & Artigianato-Larciano, superando los 196 kilómetros en la región de Toscana, Italia.

En la búsqueda de continuar escribiendo historia, Del Toro verá acción este jueves, 11 de septiembre, en el Gran Premio de la Copa Sabatini. Unos días después, el 14 de septiembre, rodará en el Trofeo Matteotti.

Lee también Isaac Del Toro conquista el GP Industria & Artigianato; llega a su décima victoria de la temporada