Isaac Del Toro conquista el GP Industria & Artigianato; llega a su décima victoria de la temporada

El deporte mexicano no solamente se despertó con la presea dorada que conquistaron las arqueras Andrea Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo en Corea del Sur, también con la décima victoria del ciclista Isaac Del Toro en lo que va de la temporada.

Isaac pedaleó hasta la victoria en el Gran Premio Industria & Artigianato-Larciano, superando los 196 kilómetros en la región de Toscana, Italia.

En breve más información.

