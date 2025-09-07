Más Información

Arqueras mexicanas conquistan la medalla de oro en Corea del Sur; vencen a Estados Unidos

Arqueras mexicanas conquistan la medalla de oro en Corea del Sur; vencen a Estados Unidos

Federación Mexicana de Golf tiene claro su objetivo; impulsar el desarrollo de pequeños golfistas

Federación Mexicana de Golf tiene claro su objetivo; impulsar el desarrollo de pequeños golfistas

Andrés Jurado anhela la medalla olímpica en el golf; "Es un sueño que todos tenemos"

Andrés Jurado anhela la medalla olímpica en el golf; "Es un sueño que todos tenemos"

Bills busca desplumar a Ravens

Bills busca desplumar a Ravens

México empate sin goles con Japón; estos son los mejores MEMES del juego

México empate sin goles con Japón; estos son los mejores MEMES del juego

Mientrás México dormía, las arqueras Andrea Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo conquistaron el oro en el . Un 236-231 ante Estados Unidos que les permitió entonar el Himno Nacional Mexicano en Corea del Sur.

Las flechas de las mexicanas definieron la final de arco compuesto, disciplina que tendrá su debut en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios