Arqueras mexicanas conquistan la medalla de oro en Corea del Sur; vencen a Estados Unidos

Mientrás México dormía, las arqueras Andrea Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo conquistaron el oro en el Campeonato Mundial de Gwangju 2025. Un 236-231 ante Estados Unidos que les permitió entonar el Himno Nacional Mexicano en Corea del Sur.

Las flechas de las mexicanas definieron la final de arco compuesto, disciplina que tendrá su debut en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

