Interlomas gana en Las Estacas

Con una participación de mil 59 competidores, se llevó a cabo la edición 28 del Maratón Contracorriente en Las Estacas, que fue dominada por los representantes de ANV Interlomas en ambas ramas.

Las Estacas es uno de los eventos de natación más emblemáticos del calendario nacional. Como cada año, la competencia se vivió en un entorno natural único, rodeado de vida, fauna y flora, lo que convierte a cada recorrido en una experiencia distinta.

Durante el evento, Enrique González, presidente del Consejo Directivo de Las Estacas, recordó la estrecha relación que existe entre este escenario y la historia de la natación mexicana.

González destacó que en este mismo lugar Felipe El Tibio Muñoz, medallista olímpico de oro, formó parte de esquemas de preparación rumbo a México 1968.

“Cada año que me buscan para hacer esta gran fiesta deportiva estamos listos para recibir a los deportistas y equipo de trabajo; son ellos los que me motivan a ofertar el mejor servicio y atenderlos como merecen”, expresó.

En lo deportivo, destacó la actuación de ANV Interlomas, sucursal que dominó las primeras posiciones del evento por rama.

En la general varonil, Rodrigo Carpintero se coronó con un tiempo de 12:17 min, mientras que en la rama femenil, Andrea Sofía Torres Sosa lideró con marca de 13:52.

En la rama femenil ANV Interlomas finalizó con seis oros, por tres de Acswim y dos de ANV Coyoacán en segundo y tercer lugares, respectivamente.