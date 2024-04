Integrante del Pachuca explota por el apretado calendario del equipo entre Concachampions y Play-In

El Pachuca tendrá un apretado calendario en los próximos días y es que por un lado juega las semifinales de la Champions Cup de Concacaf ante el América y por el otro el siguiente fin de semana disputará el Play-In de la Liga MX en el que buscará su lugar a los cuartos de final del Clausura 2024.

Es decir, en cuestión de muy pocos días los Tuzos tendrán tres juegos de suma importancia para su futuro en ambas competencias.

Lee también Liga MX: Así quedó la tabla de posiciones antes del comienzo del play-in y la Liguilla

Esto mismo hizo explotar a Rubens Valenzuela, preparador físico del cuadro hidalguense quien escribió su molestia en su cuenta de X (antes Twitter).

"Imposible jugar martes, jueves y domingo. Como profesionales y científicos del deporte no deberíamos arriesgar a nuestros jugadores desde su salud. No tenemos la culpa del calendario . No nos puede un calendario quitarnos esa posibilidad, para eso están nuestros rivales", fue la primera publicación que hizo al respecto.

Más tarde escribió: "Primero la salud de los jugadores, después la esencia del deporte y del juego, el criterio y sentido común de una liga importante en el mundo".

Y por último señaló: "Tenemos que ser muy consiente de lo serio de nuestra profesión, colocamos kilos a el cuerpo de nuestros jugadores, kilómetros a sus piernas, frecuencias a su corazón, ventilaciones a sus pulmones e informaciones a vuestro cerebro".

Los mensajes que publicó el preparador físico del Pachuca - Foto: Especial

¿Cómo estará la agenda del Pachuca esta semana?

Los Tuzos de Guillermo Almada, como ya mencionamos, se juegan mucho esta semana, tanto en la Concachampions como en la Liga MX.

El no haber accedido a la Liguilla de forma directa los obligó a buscar ese boleto desde el Play-In, por lo que así quedará su calendario:

Concachampions : Semifinal de vuelta vs America | Martes 30 de abril - 19:15 horas

: Semifinal de vuelta vs America | Martes 30 de abril - 19:15 horas Liga MX: Play-In vs Pumas | Con fecha por definir, pero todo indica que se disputará el jueves 2 de mayo

En caso de no vencer a los universitarios, tendría una última oportunidad, que se realizaría el jueves, ante el ganador del partido entre el Necaxa y el Querétaro.