Ignacio 'Nacho' González, histórico exjugador de la Selección Mexicana padece cáncer; pide que oren por él

El futbol mexicano recibió este domingo una dura noticia, al compartirse mediante redes sociales que el emblemático portero mexicano Ignacio "Nacho"González, se encuentra luchando contra el cáncer.

En un vídeo que fue compartido por el también exjugador Félix Fernández, se puede escuchar y ver al mundialista con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 1986 hablar de su enfermadad.

La publicación de Fernández, en la que resaltó la trayectoria de Nacho González, el arquero de Atlante habló de las dificultades económicas que viven varios exfutbolistas tras su retiro.

"¿Recuerdan a Nacho Rodríguez? Arquero mundialista en México 1986, enfrenta hoy un severo problema de cáncer y, para no variar, los recursos económicos escasean dentro de esta dura realidad que enfrentan los exfutbolistas, ya sin protección y a menudo con fuertes padecimientos", escribió.

En el material, que se volvió viral y sumó una gran cantidad de buenos deseos para Ignacio González, se puede ver al nacido en Zacatepec, Morelos en 1956, agradecer el apoyo de algunos amigos, y pedir ante las cámaras que las personas oren por él.

"Han sido muchas las llamadas de apoyo, de mostrarme su apoyo. Muchos han coincido en definirme como un buen amigo, que siempre estuve dispuesto a ayudar, eso me halaga. Me hablan que están orando por mí y eso es valioso para mí, así que a estos amigos que me han marcado y a algunos otros que no lo han hecho, si pueden insistir en la oración, al final sea cual sea el resultado Dios los va a escuchar y él obrará en eso", dijo el hombre de 68 años, quien logró en su carrera como entrenador comandar a equipos como Irapuato, Veracruz y Zacatepec.