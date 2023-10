Huidobro, de hacer música a armar torneos

México se convertirá en sede de la Copa del Mundo de Ping Pong gracias a la pasión de Micky Huidobro por este deporte. El integrante de la banda Molotov en esta ocasión incursiona como director del torneo. “Más que buscarlo llegó solito. Nos preguntan ‘¿por qué no organizan esto? el ping pong necesita una sede’, levanté la mano y aquí estamos”, comentó Huidobro, en exclusiva a EL UNIVERSAL Deportes.

Micky afirma que “salí al rescate del ping pong de alguna manera”, ya que la Copa del Mundo perdió la continuidad que tenía, primero por la pandemia de Covid-19 y posteriormente por la guerra entre Rusia y Ucrania. El bajista explicó que las negociaciones para traer el torneo a México comenzaron cuando el “el campeón del mundo me busca y Steve Clafin, busca por otro lado, él hace todas estas competencias en Estados Unidos y nos animamos a hacerlo en México”.

Serán los días 4, 5 y 6 de enero cuando se realice en las instalaciones del Frontón México, donde ya están confirmados el campeón Alexander Flemming y dos mexicanos, Pavel Gutiérrez y Marcos Madrid, por el momento. “Habrá ocho lugares para mexicanos, van dos y vamos a ver qué pasa”, indicó Huidobro, quien no puntualizó la cantidad total de participantes ya que depende de las inscripciones, mismas que siguen abiertas.

La bolsa a repartir es de más de 36 mil 600 dólares, los premios económicos serán entregados del primero al octavo lugar de cada modalidad, siendo los cuatro primeros puestos quienes tengan las mejores ganancias.

Huidobro reconoció que este torneo es un nuevo reto en su carrera. “Es una de las cosas que más me gusta hacer, me relaja y es fácil encontrar una mesa de ping pong en cualquier lugar, me gustan estas cosas de reflejo y cositas de precisión”, comentó. El director de la Copa del Mundo de Ping Pong en México explicó que se encargará que sea un evento de alto nivel en las cuatro modalidades.