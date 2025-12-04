Hugo Sánchez regala postales con su autógrafo previo al sorteo de la Copa del Mundo 2026

El sorteo de la Copa del Mundo 2026 ha reunido en la previa a decenas de estrellas del futbol, quienes, tras la invitación de la FIFA, se encuentran en la ciudad de Washington D. C. para disfrutar del evento.

Con una serie de actividades encabezadas por Gianni Infantino, los exfutbolistas han compartido anécdotas y opiniones sobre las diferentes selecciones que participarán en la justa de México, Estados Unidos y Canadá.

Entre los invitados destacó la presencia de Hugo Sánchez, histórico futbolista mexicano, quien por su capacidad y talento se convirtió en ídolo en el Real Madrid, recibiendo durante muchos años el reconocimiento de los aficionados de todo el planeta.

Sánchez, quien ahora es comentarista de ESPN y tuvo un gran paso como entrenador con Pumas y la Selección Mexicana en la Copa América, fue de las personalidades más seguidas por aficionados, compañeros y medios.

Las muestras de cariño al mítico número nueve fueron respondidas por el Pentapichichi, quien viajó preparado a tierras estadounidenses, regalando en cada oportunidad y acercamiento unas postales autografiadas y con sus logros como estratega.

Hugo Sánchez dejó una huella imborrable en el futbol europeo durante la década de los ochenta y principios de los noventa. Tras destacar en México, el delantero llegó al Atlético de Madrid en 1981, donde se consolidó como goleador y figura del club.

Su explosión definitiva llegó con el Real Madrid, equipo al que se incorporó en 1985 y con el que conquistó cinco títulos de liga consecutivos, además de una Bota de Oro en 1990.

Reconocido por su espectacular técnica y sus emblemáticas chilenas, Sánchez se convirtió en uno de los máximos ídolos merengues y en el jugador mexicano más exitoso en Europa, acumulando más de 200 goles en el futbol español antes de cerrar su etapa en el Rayo Vallecano.