David Faitelson se lanza contra Luis Ángel Malagón y pide su salida del América

La reciente eliminación del América de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX aumentó las críticas sobre el equipo de André Jardine, que en los últimos meses ha quedado a deber a su afición tras una época llena de gloria.

El equipo azulcrema, que parecía seguiría dominando el futbol mexicano, ha visto a varios de sus elementos caer en un bache, una situación que fue puesta sobre la mesa por David Faitelson.

El comentarista de Televisa, quien ha estado en varios juegos del América, no dudó en señalar la falta de compromiso y calidad de algunos futbolistas, hablando en especial de Luis Ángel Malagón.

Faitelson aseguró que el también arquero de la Selección Mexicana ha quedado a deber al equipo y que ya es momento de que el club comience la búsqueda de un portero dentro del continente para reforzar la posición.

David, quien habló de algunas fallas del guardameta, aseguró que la actualidad de Malagón le genera dudas para la Copa del Mundo de 2026, colocando como opción para tomar su lugar en Coapa a Agustín Marchesín, actual portero de Boca Juniors.

La opinión de inmediato generó un debate en redes sociales, plataformas en las que los aficionados calificaron al plantel y pusieron a varios elementos antes de Malagón para buscar su salida con miras al Clausura 2026.