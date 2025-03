Hugo Sánchez explota contra viejos jugadores de Pumas; "Me hicieron la camita"

Hugo Sánchez, uno de los mejores jugadores mexicanos de todos los tiempos, marcó una gran época como futbolista en Europa, logrando imponer marcas increíbles en el balompié de España.

Legado que lo acompañó también en su trayectoria como estratega, al convertirse en el primer entrenador bicampeón de la Liga MX en torneos cortos con Pumas en 2004.

Lee también André Jardine y Oasis previo al Chivas vs América; así motivó a la afición de las Águilas

El exjugador del Real Madrid aprovechó la oportunidad y junto a un importante grupo de jugadores, se quedó con los títulos del Clausura y Apertura 2004.

Un inolvidable momento para Sánchez, quien recientemente reveló que en su mejor momento al frente del club auriazul, varios jugadores dejaron de funcionar y hacerle caso, evitando lograr un trofeo más.

"Yo lo detecté antes de que me echaran. Íbamos camino por el tercer campeonato y mientras me hacían caso a mí, el equipo jugaba muy bien, pero cuando ya no me hacían caso porque existían terceras personas que decían cosas, ahí se quitó la jerarquía. ¿Me hicieron la camita? Si, de manera indirecta; fue iniciativa de algunos jugadores y en todos los equipos pasa casi lo mismo", mencionó en Futbol Picante.

Lee también Estrella del futbol mundial presume gol de Jacqueline Ovalle en la Liga MX; "Estás loca"

Hugo Sánchez, quien luego tuvo la oportunidad de dirigir en España y la Selección Mexicana, terminó su relación laboral con Pumas en el Clausura 2005, luego de únicamente ganar siete puntos de 30 posibles.