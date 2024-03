Hugo Sánchez explota contra 'Chucky' Lozano tras su polémica declaración

Luego de la humillante derrota frente a la Selección de Estados Unidos, en la Final de la Nations League, Hirving "Chucky" Lozano declaró a los medios de comunicación que "el planteamiento fue malo".

Declaración que desató la polémica y causó ruido en las mesas de debate. Hugo Sánchez, histórico exfutbolista del Real Madrid y hoy analista de ESPN, arremetió contra el Chucky Lozano.

"No es correcto que un jugador diga que fue un mal planteamiento porque Jaime Lozano nunca ha salido a una rueda de prensa a decir que los jugadores se equivocaron y él está exhibiendo al técnico", lanzó en Futbol Picante.

El "Pentapichichi" aseguró que si él fuera el técnico de la Selección Mexicana no lo llamaría más a otra convocatoria.

"No se vale Hirving. Hay que ser respetuosos entre ustedes y si no, no tienes cabida en la Selección Nacional. Si yo fuera el técnico, no lo llamaría nunca más", aseveró.

Lee también México Sub-23 se saca la espina y derrota a Argentina en segundo duelo amistoso

¿Cuál fue la declaración del Chucky Lozano?

Al término del partido en el AT&T Stadium, Hirving Lozano declaró en zona mixta la siguiente frase que ha causado revuelo, luego del desenlace de la Nations League.

“No salimos en nuestro mejor día, el planteamiento no fue el correcto, dejamos de hacer cosas, todos en general, hay que ser autocríticos, seguir trabajando, seguir trabajando al 100 por ciento, esto es futbol”, lanzó el Chucky.

Lee también Chucky Lozano rompe el silencio: México está en un bache de muchas cosas