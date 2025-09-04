Horario y canales para ver EN VIVO los juegos de Alemania, España y Países Bajos; HOY, jueves 4 de septiembre

Más Información

La primera fecha FIFA del calendario 2025/26 en el futbol mundial tiene interesantes encuentros amistosos en la UEFA. Con las eliminatorias en pausa, selecciones de la talla de Alemania, España y Países Bajos verán acción este jueves.

Selecciones que aspiran a ser protagonistas en la próxima Copa del Mundo vivirán duelos de preparación durante el paro en el calendario del futbol a nivel de clubes. Teutones y españoles enfrentarán sus respectivos compromisos en calidad de visitante.

Por su parte, la Naranja Mecánica enfrentará el compromiso más complicado de las tres selecciones cuando reciba a Polonia en duelo de carácter amistoso.

¿Dónde y a qué hora ver los partidos amistosos en la UEFA este jueves 4 de septiembre?

Los partidos amistosos de esta fecha FIFA en UEFA serán transmitidos en México en televisión de paga y por plataforma de streaming.

Bulgaria vs España

  • Fecha: Jueves 4 de septiembre
  • Hora: 12:45 horas (centro de México)
  • Transmisión: Sky Sports y Disney+ Premium

Países Bajos vs Polonia

  • Fecha: Jueves 4 de septiembre
  • Hora: 12:45 horas (centro de México)
  • Transmisión: Sky Sports y Disney+ Premium

Eslovaquia vs Polonia

  • Fecha: Jueves 4 de septiembre
  • Hora: 12:45 horas (centro de México)
  • Transmisión: Sky Sports y Disney+ Premium

