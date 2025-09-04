Más Información
Clubes de la Liga de Expansión MX celebran el regreso del ascenso y descenso; volverá para la temporada 2026-27
Horario y canales para ver EN VIVO los juegos de Alemania, España y Países Bajos; HOY, jueves 4 de septiembre
La primera fecha FIFA del calendario 2025/26 en el futbol mundial tiene interesantes encuentros amistosos en la UEFA. Con las eliminatorias en pausa, selecciones de la talla de Alemania, España y Países Bajos verán acción este jueves.
Selecciones que aspiran a ser protagonistas en la próxima Copa del Mundo vivirán duelos de preparación durante el paro en el calendario del futbol a nivel de clubes. Teutones y españoles enfrentarán sus respectivos compromisos en calidad de visitante.
Lee también Regresa el ascenso y descenso a la Liga MX; el TAS rechazó la solicitud inmediata
Por su parte, la Naranja Mecánica enfrentará el compromiso más complicado de las tres selecciones cuando reciba a Polonia en duelo de carácter amistoso.
¿Dónde y a qué hora ver los partidos amistosos en la UEFA este jueves 4 de septiembre?
Los partidos amistosos de esta fecha FIFA en UEFA serán transmitidos en México en televisión de paga y por plataforma de streaming.
Bulgaria vs España
- Fecha: Jueves 4 de septiembre
- Hora: 12:45 horas (centro de México)
- Transmisión: Sky Sports y Disney+ Premium
Países Bajos vs Polonia
- Fecha: Jueves 4 de septiembre
- Hora: 12:45 horas (centro de México)
- Transmisión: Sky Sports y Disney+ Premium
Eslovaquia vs Polonia
- Fecha: Jueves 4 de septiembre
- Hora: 12:45 horas (centro de México)
- Transmisión: Sky Sports y Disney+ Premium