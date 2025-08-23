Horario y canales para ver EN VIVO el juego entre Diablos Rojos del México y Pericos de Puebla; HOY, sábado 23 de agosto

Los Diablos Rojos del México reanudarán la Serie de Zona ante Pericos de Puebla en el parque Hermanos Serdán.

La Pandilla Escarlata parte con ventaja de 2-0 en la serie que buscará un finalista en el Sur.

Esta tarde la capital del estado de Puebla será testigo de un tercero y crucial encuentro entre la novena comandada por Lorenzo Bundy y el equipo que dirige Héctor Estrada.

De ganar, los Diablos se colocarían a una victoria de volver a la antesala de la Serie del Rey.

Para Puebla, una derrota significaría tener pie y medio fuera de los Playoffs.

Hacer valer la condición de local será clave para la novena emplumada que está prácticamente contras las cuerdas.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el tercer duelo de la Serie de Zona Sur entre Diablos Rojos del México y Pericos de Puebla?