Horario y canales para ver EN VIVO el Juego 2 entre Pericos de Puebla y Diablos Rojos del México; HOY jueves 21 de agosto

Los Diablos Rojos del México tomaron ventaja en la Serie de Zona Sur ante Pericos de Puebla. La novena escarlata venció (7-2) al conjunto emplumado en el estadio Alfredo Harp Helú.
Con esta victoria, el equipo que dirige Lorenzo Bundy suma cinco triunfos consecutivos en la presente Postemporada, luego de barrer a Leones de Yucatán en el primer playoff. Los actuales campeones de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) buscarán esta noche extender su racha de victorias.
Diablos y Pericos chocarán este jueves en el Diamante de Fuego con un duelo clave para el futuro de la serie que se mudará el fin de semana al parque Hermanos Serdán de Puebla.
¿Dónde y a qué hora ver el Juego 2 entre Pericos de Puebla y Diablos Rojos del México?
Este jueves en punto de las siete de la noche se cantará el playball en el estadio Alfredo Harp Helú. El encuentro será transmitido por señal de paga, así como transmisiones en plataformas web.
Juego 2: Pericos de Puebla vs Diablos Rojos del México
- Fecha: 21 de agosto del 2025
- Hora: 19:00 horas (centro de México)
- Transmisión: TVC Deportes, AYM Sports, Azteca Deportes Network