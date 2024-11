Horacio de la Vega se sincera sobre la gestión de Rommel Pacheco en la Conade; aplaude su relación con María José Alcalá

La gestión de Rommel Pacheco —como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade)— promete un nuevo aire en el deporte nacional. Empezando por el hecho de que decidió “sanar” la enemistad creciente entre la propia Comisión y el Comité Olímpico Mexicano (COM). Así lo aseguró Horacio de la Vega, quien es presidente de la Liga Mexicana de Beisbol.

Casi dos meses después de la llegada del exclavadista olímpico, el panorama promete ser distinto: “transparentar” la administración de la Conade. Y en este sentido, una de las fortalezas que acompañan a Rommel es la cercanía que ha creado con los atletas mexicanos y el COM.

“Lo digo abiertamente: a mí me da mucho coraje que, de repente, se echen sexenios donde la Conade no se habla con el Comité Olímpico Mexicano. […] No digo ‘uña y mugre’, pero [Rommel Pacheco] tiene una relación muy estrecha y positiva con María José Alcalá”, platicó Horacio de la Vega durante el séptimo día del “GNP México Major Premier Pádel”.

Antes del nombramiento de Rommel Pacheco, la gestión de Ana Gabriela Guevara quedó marcada por un sinfín de señalamientos en su contra: una factura de demandas y adeudos. Aún así, se despidió “tranquila” y “sin arrepentimientos” de la Comisión.

Y para rematar, la reciente justa veraniega de los Juegos Olímpicos de París dejó una serie de declaraciones cruzadas entre Ana Guevara y María José Alcalá.

Horacio, quien ha mantenido conversaciones con Rommel Pacheco, ve “favorables” las acciones que ha tomado el actual titular de la Comisión porque, a futuro, sus ideas son “sólidas y claras”.

“Ya que la Conade se comunique con el Comité Olímpico Mexicano es positivo. Se me hace un paso muy importante. Y creo que lo que está haciendo ahorita es escuchar, hacerse llegar de nuevas ideas”, detalló.

Con la mirada puesta en el conteo de medallas

Aunque todavía parecen lejanos, la mirada de Rommel Pacheco ya está puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Un reto que desea superar con el doble de medallas que se consiguieron en París: el deseo de diez preseas.

Y para el presidente de la Liga Mexicana de Beisbol, el camino que está tomando Rommel es bueno. Sencillo y colaborativo, según Horacio de la Vega.

“La crítica mediática y del país va a ir enfocada en las medallas de los Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Olímpicos. El foco tienen que estar en puesto allá”, sentenció.

