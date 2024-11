Claudia Sheinbaum sobre Rommel Pacheco en Conade: "Tenemos un gran dirigente"

Claudia Sheinbaum está por cumplir dos meses como presidenta de México, a su llegada Rommel Pacheco tomó la dirección general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, hecho que destacó la mandataria.

"Tenemos un gran dirigente, no tuve duda cuando dije, 'que bueno que no quedó en Mérida porque me lo voy a traer a Conade'", aseguró en Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo y Pacheco Marrufo coincidieron en la entrega del Premio Nacional de Deportes, ahí la presidenta se dijo satisfecha de incluir al exclavadista en su gabinete porque escuchó a deportistas hablar positivamente de este cambio.

"Estoy contenta de ver cómo se expresan de Rommel, esto muestra que no nos equivocamos", expresó Claudia.

Rommel agradeció las palabras de la presidenta, con quien confía tener un proceso satisfactorio.

"Estoy contento, agradecido, vamos a trabajar juntos, la vida es de responsabilidades y tenemos todo para hacerlo bien", comentó el exatleta.

Incluso el director de Conade planteó como objetivo lograr una histórica participación de México en los próximos Juegos Olímpicos.

"Los deportistas son el centro de nuestras decisiones y contarán con todo el apoyo para los Ángeles 2028 de la mano del Comité Olímpico y Paralímpico Mexicano", puntualizó el yucateco.

Rommel detalló que el proceso para llegar a dicha meta comenzó desde que tomó la direccion del organismo y en este lapso "hemos restaurandos (todas las becas), hemos propuesto cambios de fondo en las reglas de operación, (vamos a) crear apoyos en formación, desarrollo y alto rendimiento".