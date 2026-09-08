La lucha libre mexicana está por vivir uno de los capítulos más importantes en su historia. Triplemanía 34 marcará un antes y un después para AAA, al celebrarse por primera vez en dos funciones, una apuesta sin precedentes que refleja el crecimiento internacional de la empresa y la nueva etapa que atraviesa, luego de su integración con WWE.

Con escenarios en Las Vegas y Ciudad de México, el espectáculo reunirá a algunas de las principales figuras del pancracio nacional e internacional. Entre estas destaca el Hijo de Dr. Wagner Jr., quien se ha consolidado como uno de los rostros más representativos de la compañía y buscará aprovechar la vitrina para demostrar por qué es considerado una de las grandes promesas de la lucha libre nacional.

“Estamos muy cerca de hacer historia; dos noches en las que estoy acompañado de una gran cartelera. Es un paso muy importante para la lucha libre mexicana, de la mano de WWE. Ha sido una transición. Vamos a ser globales y romper todos los récords, para mostrar las cualidades del luchador mexicano. Hablar de mi participación es difícil, será una sorpresa, pero estoy seguro que marcará mi carrera”, dijo, en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

El enmascarado, quien ha forjado parte de su trayectoria en escenarios de Europa y Asia, aseguró que llegar a un evento de esta magnitud le ha permitido valorar cada etapa de su carrera.

Para el luchador, el camino recorrido ha sido tan importante como los logros obtenidos, pues cada experiencia lo ha ayudado a evolucionar hasta convertirse en la mejor versión de sí mismo dentro del cuadrilátero, lo cual anhela demostrar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.