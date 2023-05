Henry Martín se enteró por la prensa que Fernando Ortiz se iba del América

Luego de la eliminación sufrida en semifinales ante el acérrimo rival en el Estadio Azteca, el argentino Fernando Ortiz decidió no continuar al frente del América.

El extécnico azulcrema sabía que su oportunidad de renovar era nula y también optó por una salida digna, en el micrófono tras el duro golpe. Esta situación tomó por sorpresa hasta los jugadores, que desconocían la salida del Tano.

Henry Martín fue uno de ellos. El delantero de las Águilas dio declaraciones cuando se iba del Coloso de Santa Úrsula y fue ahí donde se enteró por los medios de comunicación que Fernando Ortiz había anunciado su salida.

"No sabía. No sé qué decirles. Me acabo de enterar por ustedes, me agarró por sorpresa. Mañana (hoy) será un día para hablar con él, con la directiva y sacar conclusiones", declaró el goleador del torneo.

Una vergüenza lo que pasó en el Estadio Azteca

Álvaro Fidalgo y Henry Martín fueron los únicos que dieron la cara y el capitán de las Águilas reconoció lo vergonzoso que fue quedar eliminados por el Guadalajara.

"No estuvimos a la altura. La afición está molesta, fue una vergüenza lo que acaba de suceder, por el plantel. Estábamos para más. Fallamos", declaró "La Bomba" Martín.